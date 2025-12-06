ППО відбила вночі одну з наймасованіших атак РФ, знешкодивши 615 з 704 ракет і дронів, є влучання на 29 локаціях

Фото: Ґвара

Українські сили протиповітряної оборони під час російської масованої атаки в ніч на суботу збили та подавили 30 ворожих ракет та 585 безпілотників противника, проте зафіксовані влучання ракет та ворожих ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Телеграмі, всього в ніч на 6 грудня противник атакував 51 ракетою, з яких 17 балістичні Х-47М2 "Кинджал" та "Іскандер-М/KN-23", а також 653 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей: 585 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів); 29 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр; 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23. Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що станом на 10:00 атака тривала, в повітряному просторі лишалося декілька ворожих БпЛА.

Таким чином, загальна ефективність роботи ППО наразі перевищила 87%.

Як повідомлялося, попередній масований удар РФ завдала по Україні в ніч на 25 листопада, коли були знешкоджені 438 із 464 дронів та 13 з 22 ракет, були зафіксовані влучання також на 15 локаціях. Найбільш масований удар окупанти завдали 7 вересня із застосуванням 818 ударних БпЛА та ракет наземного базування, з яких ППО знешкодила 751 повітряну ціль, але було влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%.