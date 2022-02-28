Події

22:27 28.02.2022

Жителя Закарпатської області обвинувачують у державній зраді – військова прокуратура

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Жителя Закарпатської області обвинувачують у диверсії та державній зраді, повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону України.

"28 лютого 2022 року з метою ослаблення держави Україна на території Закарпатської області місцевий житель здійснив фіксацію географічних координат об'єктів оборонного значення та поширив їх через відеохостинг "Youtube". Крім того, він відкрито звернувся до президента Російської Федерації із закликом завдати артилерійських ударів по зазначеним об'єктам з метою їхнього знищення", - йдеться в повідомленні.

Наразі відкрито кримінальне провадження та здійснюється досудове розслідування за фактами диверсії та державної зради (ст.113,111 КК України).

Теги: #прокуратура #слідство #диверсія
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