Події

22:27 28.02.2022

Від початку вторгнення Росія випустила по мирних населених пунктах України 113 ракет "Іскандер" і "Калібр" - головнокомандувач ЗСУ

1 хв читати

Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по мирних населених пунктах України 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр", повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу “Іскандер” і “Калібр” по мирних містах і селах України. Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм міжнародного гуманітарного права і потребує розслідування Гаазького трибуналу", - написав Залужний у своєму Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/258111246484368

Теги: #рф #війна #зброя
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:21 28.02.2022
Снаряд агресора влучив у пологовий будинок на Київщині, пацієнток евакуювали

Снаряд агресора влучив у пологовий будинок на Київщині, пацієнток евакуювали

22:03 28.02.2022
У Білій Церкві та Василькові внаслідок ракетного удару зруйновані гуртожитки, врятовано двох осіб

У Білій Церкві та Василькові внаслідок ракетного удару зруйновані гуртожитки, врятовано двох осіб

21:59 28.02.2022
Денісова спростувала інформацію РФ про домовленості щодо взаємодії у гуманітарних питаннях

Денісова спростувала інформацію РФ про домовленості щодо взаємодії у гуманітарних питаннях

21:56 28.02.2022
Україна попереджає про піратську діяльність ВМФ Росії

Україна попереджає про піратську діяльність ВМФ Росії

21:41 28.02.2022
Влада ЄС включила до санкційних списків прессекретаря президента РФ Пєскова і великих бізнесменів - документ

Влада ЄС включила до санкційних списків прессекретаря президента РФ Пєскова і великих бізнесменів - документ

21:38 28.02.2022
Міносвіти запускає інформацію про те, як заспокоїти дитину під час війни

Міносвіти запускає інформацію про те, як заспокоїти дитину під час війни

21:33 28.02.2022
Міносвіти запускає інформацію про те, як заспокоїти дитину під час війни

Міносвіти запускає інформацію про те, як заспокоїти дитину під час війни

21:26 28.02.2022
У Білій Церкві та Василькові внаслідок ракетного удару зруйновані гуртожитки, рятувальники шукають постраждалих

У Білій Церкві та Василькові внаслідок ракетного удару зруйновані гуртожитки, рятувальники шукають постраждалих

21:19 28.02.2022
США ввели санкції проти Центрального банку РФ та Російського фонду прямих інвестицій

США ввели санкції проти Центрального банку РФ та Російського фонду прямих інвестицій

21:02 28.02.2022
Shell виходить із "Сахаліну-2", Salym Petroleum, "Гідан енерджі", "Північного потоку 2"

Shell виходить із "Сахаліну-2", Salym Petroleum, "Гідан енерджі", "Північного потоку 2"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Підтримка ЄС надзвичайної синхронізації енергосистеми України з ENTSO-E стане історичним рішенням – голова "Укренерго"

ЗСУ на Сумщині ударами Bayraktar ліквідували заправну базу російської армії - командування "Північ"

Президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата в ЄС

У Харкові внаслідок обстрілу російськими військами дев'ятеро людей загинули і 37 дістали поранень

Внаслідок авіанальоту на військову частину в Броварах одна людина загинула, п'ятеро поранені

ОСТАННЄ

В Україні тимчасово впроваджується безвізовий режим для іноземців (але не росіян), охочих вступити в легіон оборони - указ

Підтримка ЄС надзвичайної синхронізації енергосистеми України з ENTSO-E стане історичним рішенням – голова "Укренерго"

Американцям не варто побоюватись ядерної війни - Байден

У назві Театру ім. Лесі Українки слова "російської драми" замінили на "драматичний" - заява керівництва та колективу

Станції Starlink завезено в Україну - Федоров

Генштаб ЗСУ: По всій смузі російського наступу фіксують численні порушення законів війни та міжнародного гуманітарного права

США вноситимуть зміни в санкційний режим проти РФ залежно від її дій в Україні - держдеп

Жителя Закарпатської області обвинувачують у державній зраді – військова прокуратура

В "Укрзаліниці" повідомили про коригування евакуаційних рейсів у прикордонні

ЄБА закликає припинити бізнес із Росією

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА