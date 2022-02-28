Від початку вторгнення Росія випустила по мирних населених пунктах України 113 ракет "Іскандер" і "Калібр" - головнокомандувач ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по мирних населених пунктах України 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр", повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу “Іскандер” і “Калібр” по мирних містах і селах України. Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм міжнародного гуманітарного права і потребує розслідування Гаазького трибуналу", - написав Залужний у своєму Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/258111246484368