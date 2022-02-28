Події

22:23 28.02.2022

В "Укрзаліниці" повідомили про коригування евакуаційних рейсів у прикордонні

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В "Укрзалізниці" повідомили про зміни в часі відправлення деяких потягів для евакуації громадян.

Потяг за маршрутом Львів-Чоп вирушає о 00.40 і назад, а також о 05.27.

"…для поліпшення обслуговування пасажирів, що їдуть на державний кордон України з країнами ЄС, потяг №7617/7618 о 00:40 вирушатиме зі Львова до Чопа й назад, а потяг №7619/7620 вирушатиме о 05:27 зі Львова до Чопа й назад", - ідеться в повідомленні.

Додатковий рейс за маршрутом Львів-Грубешів-Замошць було перенесено на 2 березня, цього дня за цим напрямком вирушать два рейси о 08.00 і о 17.00.

Рейс за маршрутом Львів-Хелм запланований на 13.30 теж 2 березня.

Також в "Укрзалізниці" нагадали, що "на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Із станції Чоп у Захонь (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар потягів".

Графік відправлень може змінюватися залежно від оперативної ситуації. Евакуаційні рейси можуть додаватися в міру необхідності. Пріоритет віддається пасажирам з придбаними квитками.

"Станом на 28 лютого евакуаційними рейсами "Укрзалізниці" перевезено півмільйона українців", - підсумували в "Укрзалізниці".

Теги: #укрзалізниця #поїзди #графік
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