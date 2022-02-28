У Білій Церкві та Василькові внаслідок ракетного удару зруйновані гуртожитки, врятовано двох осіб

Унаслідок ракетного удару російським агресором у містах Біла Церква та Васильків зруйновані гуртожитки, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 20:30 унаслідок ракетного удару у м. Біла Церква зруйновано 3-поверховий гуртожиток без подальшого горіння", - йдеться в повідомленні.

Пошукові роботи було завершено о 21:00. Двох людей врятовано.

"У м. Василькові зруйнований 5-поверховий гуртожиток із подальшим горінням на площі 15 кв. м", - повідомляють у ДСНС.

Пожежу ліквідовано, жертв і постраждалих немає.