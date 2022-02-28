Телеканали "Мир24" і RTVi заборонили ретранслювати в Латвії

Рига. 28 лютого. ІНТЕРФАКС/BNS – Національна рада з електронних ЗМІ (НРЕЗМІ) Латвії заборонила ретранслювати на території країни телеканали "Мир24" і "RTVi", повідомив агентству BNS голова ради Івар Аболиньш.

Телевізійний канал "Мир24" заборонено ретранслювати на п'ять років, канал RTVi - на один рік.

Як повідомив Аболиньш, рішення про заборону на ці телеканали на території Латвії ухвалено зв'язку з порушеннями і загрозою національній безпеці.

"На цих каналах стверджувалося, що війну спровокувала Україна, погрожуючи ядерною зброєю. Така діяльність не відповідає закону про електронні ЗМІ та небезпечна для національної безпеки", - сказав глава НРЕЗМІ.

Раніше НРЕЗМІ вже призупинила трансляцію в Латвії телеканалу "Беларусь 24", анулювала дозволи на ретрансляцію каналів "ПБК Естонія" і "ПБК Литва", заборонила ретрансляцію каналів "Россия РТР", "Россия 24" і ПБК.