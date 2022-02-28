Події

17:30 28.02.2022

Глава МЗС Німеччини вважає неможливим швидке приєднання України до ЄС

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Глава МЗС Німеччини вважає неможливим швидке приєднання України до ЄС

Питання про приєднання України до ЄС не може бути вирішене протягом кількох місяців, заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок.

"Входження до ЄС - це не те, що можна зробити за кілька місяців", - сказала вона у Берліні в понеділок.

У понеділок уранці президент України Володимир Зеленський звернувся до ЄС із проханням про негайне приєднання за спеціальною процедурою.

"Ми звертаємося до Євросоюзу про невідкладне приєднання України за новою спеціальною процедурою", - заявив він.

У свою чергу офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Ерік Мамер повідомив журналістам, що Україна для вступу до ЄС має пройти відповідну процедуру, зокрема переговори про приєднання до Євросоюзу.

"Наша голова (ЄК Урсула фон дер Ляєн) коментувала це. Вона ясно заявила, що Україна має європейську перспективу в тому сенсі, що йдеться про європейську країну. Й існує процедура, яку, я вважаю, ви дуже добре знаєте, коли йдеться про переговори про вступ, що проводяться з метою виконати умови для вступу", - сказав прессекретар у понеділок на брифінгу у Брюсселі, відповідаючи на запитання.

Він додав, що глава Єврокомісії також уточнила, що ЄК продовжує поглиблювати свої відносини з Україною.

У відповідь на прохання більш конкретно висловитися про заяву Зеленського щодо звернення до ЄС прийняти Україну до Євросоюзу за спеціальною терміновою процедурою, Мамер стверджував, що це питання треба адресувати не Єврокомісії.

Він пояснив, що коли тривають переговори про вступ, ЄК проводить їх від імені ЄС. "Насправді процес переговорів як такий не є чимось, що вирішує виключно комісія. Тобто ми не можемо давати коментар щодо цього пункту", - сказав представник ЄК.

Раніше голова Єврокомісії заявила, що бачить майбутнє України у складі Євросоюзу. "Згодом Україна має вступити до ЄС, ця країна – одна з нас, і ми хочемо бачити її у європейській сім'ї", – зазначила вона в інтерв'ю Euronews.

Глава ЄК сказала, що Україна вже "бере участь у деяких європейських процесах, наприклад в інтеграції українського ринку до єдиного ринку ЄС". Зокрема, здійснюється співпраця в енергетиці, інших сферах.

У свою чергу Зеленський заявив у відеозверненні в понеділок уранці, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про негайне приєднання до ЄС. "Ми звертаємося до Євросоюзу про невідкладне приєднання України за новою спеціальною процедурою", - оголосив він.

Верховна Рада має намір ухвалити звернення до Європейського Союзу про негайне прийняття України до ЄС за спеціальною процедурою.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що підтримує зусилля України щодо вступу до Європейського Союзу за спеціальною процедурою.

Теги: #україна #єс #бербок
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