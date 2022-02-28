Події

11:56 28.02.2022

Макрон прийме у понеділок Шольца та фон дер Ляєн у Парижі, щоб обговорити ситуацію навколо України - ЗМІ

1 хв читати
Макрон прийме у понеділок Шольца та фон дер Ляєн у Парижі, щоб обговорити ситуацію навколо України - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон пізніше у понеділок проведе зустріч із канцлером ФРН Олафом Шольцом та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Парижі, повідомляє французьке телебачення з посиланням на Єлисейський палац.

Згідно з канцелярією французького лідера, Макрон прийме їх у Єлисейському палаці на вечерю, під час якої вони обговорять ситуацію навколо України та "європейський суверенітет".

У Єлисейському палаці також зазначили, що у другій половині дня у понеділок Макрон візьме участь у відеоконференції з лідерами країн-членів НАТО, щоб "продовжити тісну співпрацю між союзниками та європейськими партнерами" щодо ситуації навколо України.

Теги: #макрон #фон_дер_ляєн #шольц_олаф #шольц
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:08 26.02.2022
В Україну прямує зброя та обладнання від наших партнерів – Зеленський після розмови з Макроном

В Україну прямує зброя та обладнання від наших партнерів – Зеленський після розмови з Макроном

18:08 24.02.2022
Зеленський обговорив із Макроном жорсткі санкції ЄС проти РФ, Україна вимагає відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони

Зеленський обговорив із Макроном жорсткі санкції ЄС проти РФ, Україна вимагає відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони

13:28 24.02.2022
Шольц закликав Путіна припинити військові дії та відкликати війська РФ

Шольц закликав Путіна припинити військові дії та відкликати війська РФ

20:48 22.02.2022
Макрон у контексті напруженості навколо України зробив усе, щоб уникнути війни

Макрон у контексті напруженості навколо України зробив усе, щоб уникнути війни

13:19 22.02.2022
Процес сертифікації "Північного потоку 2" зупинено - Шольц

Процес сертифікації "Північного потоку 2" зупинено - Шольц

10:07 21.02.2022
Макрон переніс висунення кандидатури на посаду президента через обстановку навколо України

Макрон переніс висунення кандидатури на посаду президента через обстановку навколо України

06:51 21.02.2022
Путін і Байден схвалили пропозицію Макрона щодо проведення саміту з питань безпеки та стратстабільності в Європі

Путін і Байден схвалили пропозицію Макрона щодо проведення саміту з питань безпеки та стратстабільності в Європі

15:50 20.02.2022
Зеленський і Макрон підтримали невідкладне скликання ТКГ і негайне введення режиму тиші

Зеленський і Макрон підтримали невідкладне скликання ТКГ і негайне введення режиму тиші

08:07 20.02.2022
Макрон готовий докласти нових зусиль для врегулювання ситуації навколо України

Макрон готовий докласти нових зусиль для врегулювання ситуації навколо України

18:43 19.02.2022
Зеленський і Шольц у Мюнхені обговорили провокації на Донбасі та дипломатичний поступ у різних форматах

Зеленський і Шольц у Мюнхені обговорили провокації на Донбасі та дипломатичний поступ у різних форматах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НАТО посилює підтримку України – Столтенберг

Метро Києва поновило перевезення пасажирів, рух деякими лініями обмежено

За 4 дні від російських обстрілів загинули 16 українських дітей – Зеленський

Україна звернулася до ЄС із проханням про негайне приєднання за спеціальною процедурою - Зеленський

РПЛ ООН проголосувала за проведення термінових дебатів щодо України

ОСТАННЄ

НАТО посилює підтримку України – Столтенберг

Прем'єр України розраховує на невідкладне ухвалення рішення про вступ України до ЄС за спецпроцедурою

Прем'єр України розраховує на невідкладне ухвалення рішення про вступ України до ЄС за спецпроцедурою

Франція передає Україні 33 тонни гуманітарної допомоги

Метро Києва поновило перевезення пасажирів, рух деякими лініями обмежено

Генпрокурор: Приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби армії техніки та озброєння

За 4 дні від російських обстрілів загинули 16 українських дітей – Зеленський

Генпрокурор: Приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби армії техніки та озброєння

До відома: про брифінг Кулеби для російськомовних ЗМІ о 15:00

Центр стратегічних комунікацій оприлюднив фото російських передавачів та закликав громадян у разі виявлення знищувати їх

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА