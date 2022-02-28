Макрон прийме у понеділок Шольца та фон дер Ляєн у Парижі, щоб обговорити ситуацію навколо України - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон пізніше у понеділок проведе зустріч із канцлером ФРН Олафом Шольцом та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Парижі, повідомляє французьке телебачення з посиланням на Єлисейський палац.

Згідно з канцелярією французького лідера, Макрон прийме їх у Єлисейському палаці на вечерю, під час якої вони обговорять ситуацію навколо України та "європейський суверенітет".

У Єлисейському палаці також зазначили, що у другій половині дня у понеділок Макрон візьме участь у відеоконференції з лідерами країн-членів НАТО, щоб "продовжити тісну співпрацю між союзниками та європейськими партнерами" щодо ситуації навколо України.