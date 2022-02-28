Бердянськ окуповано, одну людину вбито, ще одну поранено

Згідно з оперативною інформацією по Бердянському району (Запорізька область), станом на 07.00 район окуповано, повідомила Запорізька обласна державна адміністрація у соцмережі Facebook у понеділок.

Ворожа техніка спостерігається в різних громадах.

Згідно з інформацією, у Бердянську під час захоплення міста одна людина вбита, ще одна поранена. За наявною інформацією, вони – охоронці підприємства "Бердянські жниварки".

"Бердянський відділ поліції розформований. Міська влада відмовилася від співпраці з окупантами", - зазначається у повідомленні.

Частина комунальних служб працює. Міський транспорт зупинився.

Протягом ночі місцеві фіксували переміщення техніки містом. Вранці в Осипенківській громаді також почався рух.

У громадах проблеми зі зв'язком.