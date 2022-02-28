Події

07:54 28.02.2022

Російська армія знизила темпи наступу, всі її атаки успішно відбиваються, противник деморалізований

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Російська армія знизила темпи наступу, всі її атаки успішно відбиваються, противник деморалізований

Станом на ранок понеділка, 28 лютого, російська армія знизила темпи наступу на всіх напрямках, українські військові успішно відбивають усі атаки. Противник деморалізований і зазнає серйозних втрат, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках у наступальній операції проти України", – йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу в Facebook у понеділок уранці.

Повідомляється, що під час повітряно-наступної операції противник продовжив завдавати вогневої поразки військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об'єктам системи ППО, важливим критичним об'єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам у районах оборони.

Зокрема, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках у містах Житомир та Чернігів. При цьому наголошується, що "всі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі".

"Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, заставляючи ворога відмовлятися від наступу. Станом на сьогодні, артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника", – сказано у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що противник деморалізований та зазнає великих втрат. Зазначено часті випадки дезертирства та непокори. "Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність різняться. Окупанти нас бояться", – наголосили українські військові.

"Захисники України продовжують утримувати стійку оборону", – резюмували у Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб #зведення
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