Казахстан не розглядає відправлення свого військового контингенту в Україну

Міноборони Казахстану спростувало інформацію про відправку казахстанських військовослужбовців до України та запевнило, що такий запит до відомства не надходив.

"Розповсюджувана в соціальних мережах інформація щодо нібито направлення казахстанських військовослужбовців в Україну не відповідає дійсності. Запит про направлення казахстанських військовослужбовців в Україну або будь-яку іншу країну не надходив, відповідно, і не розглядається", - йдеться в офіційному коментарі оборонного відомства в ніч на понеділок.

У Міноборони зазначили, що заходи щодо підвищення боєготовності та бойової підготовки Збройних сил Казахстану, пов'язані з переміщенням, навчанням, тренуванням особового складу, тривають у плановому порядку.

"Тим часом повідомляємо, що у напрямку із Західного Казахстану до південної частини країни з 25 лютого до 3 березня поточного року здійснюється планове переміщення військової техніки залізничним транспортом для проведення ремонтних робіт", - йдеться у пресрелізі.

Крім того, у зазначений період з Алматинської області направлено військову автомобільну техніку для укомплектування військової частини Актауського гарнізону, додали у відомстві.