Події

21:17 27.02.2022

Зеленський подякував Бельгії за надання Україні додаткової партії озброєння

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Зеленський подякував Бельгії за надання Україні додаткової партії озброєння

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Бельгії за рішення надати Україні додаткові 3 тис. автоматів та 200 протитанкових гранатометів.

"Приємно було дізнатися, що на додачу до вчорашніх домовленостей Бельгія надсилає нам ще 3000 автоматів і 200 протитанкових гранатометів. Дякую прем'єр-міністру Бельгії Александеру де Кроо за ваше лідерство", - написав Зеленський у Twitter.

Раніше уряд Бельгії вже вирішив надати Україні допомогу у вигляді 3800 тонн палива та 2 тис. кулеметів.

 

Теги: #допомога #бельгія #озброєння
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