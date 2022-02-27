Зеленський подякував Бельгії за надання Україні додаткової партії озброєння

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Бельгії за рішення надати Україні додаткові 3 тис. автоматів та 200 протитанкових гранатометів.

"Приємно було дізнатися, що на додачу до вчорашніх домовленостей Бельгія надсилає нам ще 3000 автоматів і 200 протитанкових гранатометів. Дякую прем'єр-міністру Бельгії Александеру де Кроо за ваше лідерство", - написав Зеленський у Twitter.

Раніше уряд Бельгії вже вирішив надати Україні допомогу у вигляді 3800 тонн палива та 2 тис. кулеметів.