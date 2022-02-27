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20:34 27.02.2022

Чехія 28 лютого направить в Україну поїзд із гуманітарним вантажем, назад він безкоштовно повезе пасажирів

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Чехія 28 лютого направить в Україну поїзд із гуманітарним вантажем, назад він безкоштовно повезе пасажирів

Чехія 28 лютого направить в Україну потяг, на борту якого знаходиться гуманітарний вантаж, повідомили в Telegram-каналі АТ "Укрзалізниця" в неділю.

"Зворотно поїзд безкоштовно повезе пасажирів. Просимо прибути о 12:00 на проходження митного контролю та посадку до зазначеного поїзда. Він курсуватиме до Чехії із зупинками в Словаччині", - наголошується в повідомленні.

В "Укрзалізниці" закликають пасажирів, які прямують до ЄС не їхати поїздами до Ужгорода, а виходити в Чопі - там їм буде зручніше перетнути кордон із ЄС.

"Охочих перетнути кордон України з країнами ЄС просимо прибувати на станцію Чоп. Тут на залізничному вокзалі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів (у складі одного поїзда - 6 вагонів)", - зазначається у повідомленні "Укрзалізниці".

На зазначені поїзди потрібно купувати квитки. Посадка в поїзди здійснюється за наявності квитка та одного з документів:

- закордонний паспорт;

- біометричний паспорт;

– паспорт громадянина України.

Пріоритет при посадці надається жінкам, дітям та людям похилого віку.

 

 

 

Теги: #чехія #гумдопомога
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