Події

19:37 27.02.2022

ЄС застосує санкції до "еліти путінського режиму" - Боррель

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ЄС застосує санкції до "еліти путінського режиму" - Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що ЄС розгляне додатковий список осіб, до яких будуть застосовані обмежувальні заходи.

Про це він повідомив у неділю у Брюсселі перед початком позачергового засідання Європейської ради з питань закордонних справ.

"Ми розглянемо додатковий список осіб - олігархів, до яких ЄС застосовує санкції. Ми націлені на еліту путінського режиму, яка отримує фінансові зиски від системи", - уточнив Боррель.

Теги: #рф #європа #санкції
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