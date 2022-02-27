ЄС застосує санкції до "еліти путінського режиму" - Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що ЄС розгляне додатковий список осіб, до яких будуть застосовані обмежувальні заходи.

Про це він повідомив у неділю у Брюсселі перед початком позачергового засідання Європейської ради з питань закордонних справ.

"Ми розглянемо додатковий список осіб - олігархів, до яких ЄС застосовує санкції. Ми націлені на еліту путінського режиму, яка отримує фінансові зиски від системи", - уточнив Боррель.