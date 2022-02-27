ЄС уперше в історії профінансує летальну зброю для третьої країни – для України

.Уперше в історії Європейський Союз профінансує закупівлю та постачання летальної зброї третій країні – Україні, заявляє високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель

"Інше табу знято, табу щодо того, що ЄС не надає зброї під час війни. Так, ми це робимо. Ця війна вимагає нашої участі для того, щоб підтримати українську армію. Ми живемо в безпрецедентний час", - заявив він у неділю в Брюсселі.

За словами Борреля, під час позачергового засідання Європейської ради з питань закордонних справ, яке відбудеться ввечері цього дня, "ми запропонуємо використати Європейський фонд миру для двох термінових заходів, щоб профінансувати постачання летальних матеріалів українській армії, так само як і терміново необхідні паливо, захисне обладнання та медичні поставки".

Крім того, Боррель повідомив, що віддав доручення "встановити механізм, щоб координувати запити української армії для того, щоб разом із державами-членами ми могли реагувати найбільш ефективно".