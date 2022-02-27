Події

18:20 27.02.2022

Кулеба закликав партнерів надати Україні більше зброї, боєприпасів, запасів, обладнання та палива

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Кулеба закликав партнерів надати Україні більше зброї, боєприпасів, запасів, обладнання та палива

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів надати Україні більше зброї, боєприпасів, запасів, обладнання та палива у протистоянні російській озброєній агресії.

"Я закликаю всі країни надати Україні більше зброї, боєприпасів, запасів, обладнання та палива. Нам треба зброю для того, щоб боротися, щоб захищати нашу країну. Нам особливо потрібна протитанкова, протиповітряна, протиракетна зброя. Нам треба більше ракет "повітря-повітря" і "земля-повітря", щоб протистояти загарбникам. Нам треба більше дронів, транспортних засобів, літаків, боєприпасів, кулеметів, патронів - все, що може допомогти нам захиститися від Росії, її збройної агресії, націленої на вбивство українців та руйнування нашої країни", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у неділю.

Теги: #зброя #партнери #кулеба
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