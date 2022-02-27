Події

15:03 27.02.2022

Українців закликають підписувати петицію до НАТО щодо захисту українського неба

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Фото Укрінформ

Партія Слуга народу зареєструвала петицію-звернення до Північноатлантичного альянсу щодо захисту повітряного простору над Україною. Про це повідомляє офіційний Телеграм-канал партії.

"24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну з Україною. Гинуть люди, руйнується інфраструктура та важливі стратегічні об’єкти", - йдеться в повідомленні.

Петиція розміщена на європейському сайті Open Petition, свої підписи під нею можуть поставити громадяни з будь-якої країни світу. 

Петиція від українців до країн-членів НАТО містить такі вимоги: закрити повітряний простір над Україною; ввести в Україну миротворчі війська НАТО; надати військову допомогу Києву; підтримати український народ, як це було зроблено, наприклад, в Ізраїлі.

"Це пекло потрібно зупинити!", - зазначають в партії. 

Підписати петицію можна за посиланням: https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine

Теги: #нато #петиція
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