Російські пірати захопили два українських судна з мирними екіпажами - Держприкордонслужба

Кораблі Військово-морського флоту Росії захопили в полон іще два цивільних українських судна, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Вчора, оголосивши "контртерористичну операцію" в північно-західній частині Чорного моря, кораблі ВМС РФ захопили в полон ще два цивільних українських судна", - зазначено у повідомленні.

За даними Держприкордонслужби, танкер "Афіна", перебуваючи в територіальному морі Румунії, за 22 милі від острова Зміїний, отримав відкритим каналом зв'язку та безпеки судноплавства команду підійти до військового корабля РФ для проведення огляду. Про це судновласник танкера "Афіна" негайно повідомив усім компетентним органам в Україні.

Водночас, відстежуючи рух суден у цьому районі, морські прикордонники зафіксували факт різкої та нелогічної зміни курсу ще одним судном під українським прапором. Суховантаж "Принцеса Ніколь" з румунських вод також прямував до острова Зміїний.

"Майже одразу, як обидва цивільних судна підійшли до військових кораблів РФ, на них було відключено АІС і припинили виходити на зв'язок. А вже сьогоднішнім ранком системи автоматичної ідентифікації суден показали їх перебування у 18 милях від окупованого Криму", - уточнює Держприкордонслужба.

Отже, російські військові кораблі вкотре зухвало порушували норми міжнародного морського права, під прикриттям самопроголошеної контртерористичної операції здійснили піратське захоплення двох суден під українським прапором із майже 50 мирними членами екіпажів.

Напередодні та ж група кораблів ВМС РФ захопила ПРС "Сапфір", який вирушив на острів Зміїний із гуманітарною місією.