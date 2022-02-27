Події

12:26 27.02.2022

У мережу потрапив запис розмови російського військового зі штабом, де росіяни просять забрати їх із-під Гостомеля

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У мережу потрапив запис розмови російського військового зі штабом, на записі він повідомляє, що його підрозділ і найближчий до них розбитий, просять витягнути їх.

Відповідне аудіо виклали у вайбер-спільноті "Блискавка".

"На мосту з Гостомеля на Київ потрапили під обстріл, техніка знищена повністю. Спецназ та ОМОН - відходимо в аеропорт лісом, зараз думаємо, що далі. ОМОН, НК та Красноярськ - зведений загін теж розбиті, але вони в самому Гостомелі, відходити не можуть, у них 200-ті і 300-ті. Передайте в округ, що необхідна підтримка, допомога, нас треба витягувати. Десь поблизу українська частина", - чути на аудіо.

Теги: #розмова #військові_рф
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