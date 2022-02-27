За добу військова обстановка навколо України суттєво не змінилася, противник не робить активних наступальних дій - Арестович

За добу військова обстановка навколо України суттєво не змінилася, противник не робить активних наступальних дій, зафіксовано дві спроби: у напрямку Харкова та на околицях Києва, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Протягом доби військова обстановка навколо України змінилася не суттєво. Противник деморалізований, вони не роблять активних наступальних дій. З ранку було лише дві спроби: невелике скупчення противника (8-12 автомобілів) намагалося пройти вглиб Харкова, їх оточили і вже наполовину знищили. Не вірте жодним закидам, що Харків атакують, Харків упав", - сказав Арестович на брифінгу щодо ситуації в Україні в неділю.

Щодо ситуації у Києві та області в Офісі президента повідомили, що вранці російські війська намагалися безуспішно просунутися у напрямку міст Буча, Гостомель, Ірпінь.

"Щодо Києва та західних околиць столиці, там ворог зранку намагався просунутися у напрямку м. Бучі, Гостомеля, Ірпеня, але потрапив під потужний артилерійський та ракетний удар ЗСУ, противник дезорганізований і наразі лише невеликі його сили намагаються провести розвідку у напрямку м. Ірпеня. ЗСУ контролюють ситуацію", - зазначив Арестович.

Окрім того, він повідомив, що до боротьби з ворогом підключилися місцеві жителі й "частину російських БМД спалили коктейлями Молотова прямо в Бучі".

За словами Арестовича, не спостерігається просування супротивника ні у напрямку Енергодару, ні у напрямку Запоріжжя, ні Маріуполя.

"Хочемо віддати належне ТрО Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей, яка висунулася на допомогу теробороні Києва, нашим медикам, які під обстрілами мужньо виконують свою роботу", - сказав він.