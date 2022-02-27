Події

10:26 27.02.2022

СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників

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СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників

Співробітники Служби безпеки України заволоділи секретними документами російських військових, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем.

"Українська спецслужба та збройні сили отримали поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, що використовуються країною-агресором. Це дасть змогу зрозуміти суть перехоплених розмов ворога", - наголошується у повідомленні СБУ у телеграмі.

Серед документів також бойовий розрахунок із позивними бійцями та командирами, схеми дій загарбників, шляхів нападу, відходу, заправок, умовні знаки супротивника, зокрема, дешифрування команд управління.

Отримані документи служитимуть доказовою базою для суду, вони дадуть змогу контролювати кожне прізвище ворожих окупантів і всі, хто залишився живим, обов'язково будуть покарані.

Теги: #сбу #документи #військові_рф
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