Є факти роботи ворожої ДРГ в області – голова Черкаської ОДА

Голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко заявляє, що є факти роботи ворожої ДРГ в області та просить населення надавати інформацію.

"Наразі ситуація на Черкащині залишається контрольованою. Для цього Збройні сили, тероборона, силові служби докладають максимум зусиль 24/7", - написав він у Facebook.

За його словами, влада робить усе можливе для подальшої стабільної роботи критичної інфраструктури області.

"Є факти роботи ДРГ в області – відпрацьовуємо. Бачите підозрілих осіб чи автомобілі, дрони – одразу давайте знати правоохоронцям", - наголосив Скічко.