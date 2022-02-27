Події

08:49 27.02.2022

Є факти роботи ворожої ДРГ в області – голова Черкаської ОДА

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Є факти роботи ворожої ДРГ в області – голова Черкаської ОДА

Голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко заявляє, що є факти роботи ворожої ДРГ в області та просить населення надавати інформацію.

"Наразі ситуація на Черкащині залишається контрольованою. Для цього Збройні сили, тероборона, силові служби докладають максимум зусиль 24/7", - написав він у Facebook.

За його словами, влада робить усе можливе для подальшої стабільної роботи критичної інфраструктури області.

"Є факти роботи ДРГ в області – відпрацьовуємо. Бачите підозрілих осіб чи автомобілі, дрони – одразу давайте знати правоохоронцям", - наголосив Скічко.

 

 

 

Теги: #черкащина #дрг
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