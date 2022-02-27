Резніков: Де все ті, хто обіцяв за 72 години захопити Київ?

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що без української армії та народу України Європа ніколи не буде у безпеці.

"Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ.Де всі ті, хто обіцяв за 72 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я лише чую, як вони виправдовуються", - написав Резніков у соціальній мережі Facebook.

Водночас міністр наголосив, що бачить героїчну армію, звитяжну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків - усіх, хто виконує свій борг.

"Я бачу тисячі і тисячі громадян, які взяли до рук зброю, стали до лав територіальної оборони і б’ються. За майбутнє своїх дітей та онуків. За тих, кого кохають. За пам'ять своїх пращурів. За свою Державу. Вас бачать усі, весь світ!", - додав він.

Резніков заявив, що попереду ще багато випробувань, але, за його словами, перемогу України тепер вірять не лише українці.

"Подивіться навколо. Багато хто нарешті здолав страх і наважився кинути виклик Кремлю. З кожною годиною дедалі більше людей усвідомлює, що ніде в Європі немає такої армії. Ніде. І що без цієї армії і нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці. Без нас Європи просто не буде. Тому вже зараз надходить допомога, яка ще три дні тому була неможливою. Темрява відступить. Світанок близько. Тримаймо стрій", - резюмував він.