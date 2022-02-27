ТПП України засвідчила форс-мажор через агресію РФ

Торгово-промислова палата України (ТПП України) засвідчила форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військова агресія Російської Федерації проти України, що стала підставою для введення указом президента №64 військового стану з 5:30 ранку 24 лютого термін діб.

"З огляду на це, ТПП України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб за договором, окремим податковим та/або іншим зобов'язанням, виконання яких/ -го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів та виконання відповідно до яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин", - йдеться у повідомленні ТПП у Facebook.

Згідно з ним, з метою спрощення процедури посвідчення форс-мажорних обставин, ТПП розмістить з 28 лютого на своєму сайті загальний офіційний лист ТПП України щодо посвідчення форс-мажору, який можна буде роздруковувати всім, кого це стосується.

Джерело: https://www.facebook.com/307461449396817/posts/2299829636826645/