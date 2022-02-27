Шмигаль подякував Заходу за введені санкції проти РФ щодо SWIFT

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував лідерам США, Канади, країн ЄС за введення санкцій проти Російської Федерації.

«Дякую нашим друзям із США, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Великобританії за зобов'язання відключення деяких російських банків від SWIFT; параліч активів за Центральний банк Росії; заборона російським олігархам використовувати свої фінансові активи на євроатлантичних ринках», - написав міністр у твіттері в неділю вночі.

Джерело: https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1497709194929221632