Інтерфакс-Україна
Політика
14:04 14.06.2025

18-ий пакет санкцій ЄС може бути прийнятий у червні – Зеленський

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18-ий пакет санкцій ЄС може бути прийнятий у червні – Зеленський

Україна отримала запевнення від Європейського Союзу, що 18-ий пакет санкцій проти РФ буде прийнятий, можливо у червні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми отримали сигнал від країн Європейського Союзу. Вважаємо, що 18 пакет буде прийнятий. Безумовно, у нас є моменти з деякими представниками Європейського Союзу, через яких бувають складнощі. Але я отримав запевнення від ЄС. Вони бачать, що пакет буде прийнятий. Я думаю, в цьому місяці", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами 13 червня.

Президент додав, що сподівається особисто проговорити з президентом США Дональдом Трампом американські санкції.

"Тому що в паралельних треках Сполучені Штати Америки на рівні сенаторів, конгресменів комунікують з керівництвом Європейського Союзу, щоб були схожі пакети санкцій. І я збираюсь на G7", - резюмував Зеленський.

Теги: #єс #зеленський #санкції_проти_рф

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