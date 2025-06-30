Сибіга: ми дуже розраховуємо, що 18-й пакет санкцій ЄС буде прийнято найближчим часом

Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сподівається на прийняття 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії найближчим часом, наголошує, що тиск на Росію має бути скоординований з обох боків Атлантики.

" Він має бути ухвалений найближчим часом. Ми дуже на це розраховуємо. Наші партнери вводять санкцій проти РФ не лише для підтримки України, але й для себе - щоб захистити Європу ", - сказав він на спільній пресконференції з німецьким колегою Йоганном Вадефулем у Києві.

Сибіга подякував Німеччині за підтримку у просування пакета санкцій, а також твердої позиції щодо "Північних потоків".

"Тиск на Росію має бути скоординований з обох боків Атлантики. Ми сподіваємося на ухвалення сильних санкційних кроків у США, зокрема законопроєкту Ліндсі Грема. Такі кроки сприятимуть мирному процесу, а не перешкоджають йому", - впевнений міністр.

Глави МЗС також відвідали німецьку систему IRIS-T, поспілкувалися з військовими, що працюють на ній.

"Німецька зброя щоденно рятує українські життя", - сказав Сибіга.

Крім того, міністри відвідали місце удару РФ по житловому будинку у Києві, де також була залучена до робіт німецька техніка.

Міністри узгодили подальші кроки для посилення України, збільшення тиску на агресора та нейтралізації російської загрози.

"Час конкретних рішень та кроків", - наголосив Сибіга.

"На жаль, ми не бачимо готовності РФ до припинення агресії…Замість мирного процесу Путін заявляє, що хоче захопити всю Україну", - зазначив міністр.

Окремо він подякував за підтримку Німеччиною шляху вступу України до Європейського Союзу. Він наголосив на крайній нагальності потреби відкриття переговорного кластера найближчим часом.

"Україна готова до цього, виконувала всі необхідні підготовчі кроки", - підкреслив очільник МЗС.

Крім того, глави відомств обговорили проведення наприкінці року міжурядових консультацій.

"Ми будемо далі працювати на рівні команд, щоб визначити конкретну дату для проведення цього важливого механізму, щодо якого домовилися президент Зеленський і канцлер Мерц", - сказав Сибіга.