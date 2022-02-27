Відкриті магазини "АТБ" з підвалами будуть доступні для всіх під час повітряної тривоги, окрім комендантської години.

Магазини "АТБ" по всій Україні, що працюють і водночас мають підвальні приміщення, будуть відкриті для всіх як укриття під час повітряної тривоги, крім часу дії комендантської години.

Як повідомляє мережа у Facebook, у підвалах також буде сформовано запас питної води.

Відповідну інформацію про наявність підвального приміщення буде розміщено на вході до магазину. При цьому сховатися можна буде тільки в магазинах, що працюють у цей час.

Список магазинів із підвалами: https://www.atb.ua/web/content/4834/atb_stores.pdf

Список магазинів, що тимчасово не працюють: https://www.atbmarket.com/uk/news/novosti-seti/magazini-merezhi-yaki-timchasovo-ne-pracyuyut

Джерело: https://www.facebook.com/ATB.Market.tm/posts/4992676544163253