Події

23:34 26.02.2022

Мер Львова закликає мешканців міста приєднуватися до патрулювання міста

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Мер Львова закликає мешканців міста приєднуватися до патрулювання міста

Мер Львова закликає мешканців міста приєднуватися до цілодобового патрулювання міста, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

“З сьогоднішнього дня всі бажаючі можуть приєднатися до цілодобового патрулювання. Для цього потрібно звернутися до найближчої районної адміністрації", – цитує пресслужба слова мера Львова.

За даними прес-служби, мешканці Львова охоронятимуть місто спільно з патрульною поліцією та силами територіальної оборони.

Раніше Андрій Садовий повідомив, що на в'їздах у місто облаштовують блокпости, а голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький закликав мешканців області виготовляти протитанкові «їжаки» та «коктейлі Молотова».

“Від підтримки людей, які готові стримувати окупанта, залежить безпека всієї країни. Закликаємо жителів області записуватися в територіальну оборону або, по можливості, допомагати військовим будь-яким способом. Наприклад, зараз важливо допомогти у виготовленні протитанкових «їжаків» або збільшити наявність запальних сумішей — це один із способів стримування диверсійних груп».

Теги: #львів
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