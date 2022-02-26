Події

22:36 26.02.2022

Війська РФ вже втратили в Україні приблизно 100 танків, 16 літаків та понад 3000 осіб

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Війська РФ вже втратили в Україні приблизно 100 танків, 16 літаків та понад 3000 осіб

Російські війська зазнають значних втрат під час вторгнення в Україну, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Орієнтовні втрати особового складу - понад 3000 осіб, танків - приблизно 100, ББМ - приблизно 540, гармат - 15, ЗРК "Бук" - 1, літаків - 16, вертольотів - 18", - йдеться в оприлюдненому у Facebook зведенні Генштабу станом на 20:00.

"Бойовий дух українських воїнів високий! Натомість війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Також російські окупанти масово залишають техніку і вдаються до втечі", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #рф #втрати #вторгнення
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