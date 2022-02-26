Події

21:06 26.02.2022

У Києві внаслідок обстрілу агресором загинула дитина, троє госпіталізовані в "Охматдиті"

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У Києві внаслідок обстрілу агресором загинула дитина, троє госпіталізовані в "Охматдиті"

Хлопчик загинув у Києві внаслідок обстрілу російською армією української столиці, ще трьох поранених дітей госпіталізовано до лікарні "Охматдит", розповів медичний директор лікарні Сергій Чернишук.

"Наразі привезли п'ятьох постраждалих. На жаль, одна дитина загинула до транспортування в лікарню. Одна має складні поранення кінцівок і голови, зараз в операційній. Одна дитина має легкі поранення пальця. І двоє дорослих з пораненнями середньої важкості. Наразі їм усім надається допомога", – повідомив Чернишук ТСН у суботу увечері.

Теги: #діти #жертви #обстріл
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