"Укргідроенерго" зміцнило Київську ГЕС і не допустить раптового підриву греблі

Київська гідроелектростанція здійснює підготовчі роботи до можливого підняття затворів водозливної греблі й за необхідності поступово спустить воду з Київського водосховища.

"Персонал станції на місці й не допустить раптового підриву дамби. Відповідно жодних підтоплень Києва не буде. Просимо зберігати спокій і не зазнавати інформаційних атак ворога", - йдеться у повідомленні ПАТ "Укргідроенерго".

Персонал турбінного цеху Київської ГЕС для додаткового захисту також встановив надагрегатну кришку гідроагрегату №9. "У комплексі з іншими заходами будівля Київської ГЕС надійно захищена від ворога", - зазначили в компанії.

"Укргідроенерго" експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра та Дністра. Сумарна встановлена електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії становить 6208 ГВт.