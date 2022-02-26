Заправкам SOCAR доручено безкоштовно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС – Зеленський за результатами розмови з Алієвим

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за результатами розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим усім заправкам SOCAR в Україні доручено безкоштовно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС

"За результатами моєї розмови з Ільхамом Алієвим усім заправкам SOCAR в Україні доручено безкоштовно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС. Уночі чекаємо від Азербайджану літак із медикаментами", - написав Зеленський у Twitter в суботу.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497638369270108165