Події

19:35 26.02.2022

Агресор підходить до Енергодару та починає розміщувати "Гради", скеровані на Запорізьку АЕС

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Агресор підходить до Енергодару та починає розміщувати "Гради", скеровані на Запорізьку АЕС

У МВС України заявляють про загрозу обстрілу "Градами" Запорізької АЕС в Енергодарі.

"Тривожна новина від Запорізької АЕС, з Енергодару. На цей момент російські війська підходять до Енергодару і починають розміщувати "Гради", спрямовані на Енергодар та Запорізьку АЕС", - сказав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко у відеозверненні МВС на YouTube-каналі.

За його словами, відповідні відомства України вже звернулися до міжнародної спільноти через те, що є величезна загроза, що російські окупанти можуть почати розстрілювати Запорізьку АЕС.

"Збройні сили, Нацгвардія, теороборона робитимуть усе, щоб не допустити цього, знищити ворога, але ми маємо бути готові до всього", - підсумував він.

Теги: #загроза #заес
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