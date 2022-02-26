Агресор підходить до Енергодару та починає розміщувати "Гради", скеровані на Запорізьку АЕС

У МВС України заявляють про загрозу обстрілу "Градами" Запорізької АЕС в Енергодарі.

"Тривожна новина від Запорізької АЕС, з Енергодару. На цей момент російські війська підходять до Енергодару і починають розміщувати "Гради", спрямовані на Енергодар та Запорізьку АЕС", - сказав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко у відеозверненні МВС на YouTube-каналі.

За його словами, відповідні відомства України вже звернулися до міжнародної спільноти через те, що є величезна загроза, що російські окупанти можуть почати розстрілювати Запорізьку АЕС.

"Збройні сили, Нацгвардія, теороборона робитимуть усе, щоб не допустити цього, знищити ворога, але ми маємо бути готові до всього", - підсумував він.