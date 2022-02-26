Події

17:27 26.02.2022

WhatsApp надасть Україні підтримку в обмеженні поширення дезінформації

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WhatsApp надасть Україні підтримку в обмеженні поширення дезінформації

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України отримав підтвердження про підтримку заходів України щодо інформаційної безпеки громадян від компанії WhatsApp.

"Корпорація Meta, якій належать сервіси Facebook, Instagram та WhatsApp, заявила про підтримку в блокуванні підроблених або шахрайських облікових записів, а також в обмеженні поширення дезінформації. Таке рішення допоможе Україні протистояти інформаційному терору ворога та посилить національну безпеку", - повідомляє Центр у Telegram-каналі.

У Центрі також нагадали, що здійснюють перевірки всієї інформації з ознаками хибних чи спотворених фактів.

Теги: #україна #підтримка #whatsapp
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