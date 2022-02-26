Операція з пошуку начальника пожежної частини у Гостомелі продовжиться після припинення обстрілу аеродрому – ДСНС

Операція з пошуку начальника 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини у Гостомелі продовжиться після припинення обстрілу аеродрому, повідомляють у ДСНС.

"24 лютого cтав для рятувальників 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини чорним. Саме у той день ворожі війська, вторгнувшись в нашу країну, здійснили спробу захоплення Міжнародного аеропорту "Антонов" у Гостомелі, на території якого й знаходиться частина. Ми й досі не можемо підтвердити чи спростувати інформацію про загибель начальника частини Руслана Кошового, бо до цього часу там тривають бойові обстріли, тому немає ніякої можливості, немає змоги забрати та опізнати тіло", - йдеться у повідомленні ДСНС, розміщеному у Telegram-каналі.

У повідомленні наголошується, що щойно надійшло повідомлення про захоплення 30-ї пожежної частини та ймовірних поранених, бригада швидкої медичної допомоги Головного управління негайно вирушила на пошуки колег.

"Тоді й було знайдено двох поранених рятувальників: одного поранили в голову, іншого в живіт. Обидвох у важкому стані доправлено до Ірпінської лікарні та прооперовано. Як тільки припиняться обстріли гостомельського летовища, буде негайно здійснено операцію з пошуку Руслана Кошового", - інформують у ДСНС.