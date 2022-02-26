Події

16:50 26.02.2022

Операція з пошуку начальника пожежної частини у Гостомелі продовжиться після припинення обстрілу аеродрому – ДСНС

1 хв читати

Операція з пошуку начальника 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини у Гостомелі продовжиться після припинення обстрілу аеродрому, повідомляють у ДСНС.

"24 лютого cтав для рятувальників 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини чорним. Саме у той день ворожі війська, вторгнувшись в нашу країну, здійснили спробу захоплення Міжнародного аеропорту "Антонов" у Гостомелі, на території якого й знаходиться частина. Ми й досі не можемо підтвердити чи спростувати інформацію про загибель начальника частини Руслана Кошового, бо до цього часу там тривають бойові обстріли, тому немає ніякої можливості, немає змоги забрати та опізнати тіло", - йдеться у повідомленні ДСНС, розміщеному у Telegram-каналі.

У повідомленні наголошується, що щойно надійшло повідомлення про захоплення 30-ї пожежної частини та ймовірних поранених, бригада швидкої медичної допомоги Головного управління негайно вирушила на пошуки колег.

"Тоді й було знайдено двох поранених рятувальників: одного поранили в голову, іншого в живіт. Обидвох у важкому стані доправлено до Ірпінської лікарні та прооперовано. Як тільки припиняться обстріли гостомельського летовища, буде негайно здійснено операцію з пошуку Руслана Кошового", - інформують у ДСНС.

Теги: #гостомель #війна #дснс
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:40 26.02.2022
У ДСНС спростували інформацію про нібито перевірки співробітниками служби бомбосховищ та укриттів на Харківщині

У ДСНС спростували інформацію про нібито перевірки співробітниками служби бомбосховищ та укриттів на Харківщині

16:36 26.02.2022
У ДСНС спростували інформацію про нібито перевірки співробітниками служби бомбосховищ та укриттів на Харківщині

У ДСНС спростували інформацію про нібито перевірки співробітниками служби бомбосховищ та укриттів на Харківщині

15:57 26.02.2022
"Укравтодор" закликає демонтувати дорожні знаки у всій країні, щоб дезорієнтувати російські війська

"Укравтодор" закликає демонтувати дорожні знаки у всій країні, щоб дезорієнтувати російські війська

15:52 26.02.2022
У Запорізькій області зафіксовано рух колони з російською технікою у бік Бердянська - голова ОДА

У Запорізькій області зафіксовано рух колони з російською технікою у бік Бердянська - голова ОДА

15:16 26.02.2022
У Бородянці Київської області в житловий будинок потрапив снаряд, загинули три особи – ДСНС

У Бородянці Київської області в житловий будинок потрапив снаряд, загинули три особи – ДСНС

14:09 26.02.2022
ТЕС і шахти "ДТЕК" працюють у штатному режимі

ТЕС і шахти "ДТЕК" працюють у штатному режимі

13:35 26.02.2022
Жителів Василькова закликали повідомляти про підозрілі предмети і осіб

Жителів Василькова закликали повідомляти про підозрілі предмети і осіб

13:33 26.02.2022
На Херсонщині 100 військових поранені, 8 померли, коли давали відсіч ворогові, у Каховському районі тривають бойові дії - ОДА

На Херсонщині 100 військових поранені, 8 померли, коли давали відсіч ворогові, у Каховському районі тривають бойові дії - ОДА

13:25 26.02.2022
Рятувальники та волонтери розбирають завали, що виникли внаслідок обстрілів військового містечка у Калинівці Київської області – ДСНС

Рятувальники та волонтери розбирають завали, що виникли внаслідок обстрілів військового містечка у Калинівці Київської області – ДСНС

13:23 26.02.2022
Диверсійні групи розповсюджують у Сумській області заміновані цінні речі та гаджети – ВЦА

Диверсійні групи розповсюджують у Сумській області заміновані цінні речі та гаджети – ВЦА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російський корабель в акваторії Чорного моря "дружнім вогнем" знищив свій літак - Генштаб ЗСУ

Хакери Anonymous заявили про намір "розкрити весь бруд", який російська влада приховує від своїх громадян

Ердоган заборонив прохід російських військових кораблів у Чорне море - Зеленський

Кулеба про SWIFT: Розпочалася підготовка до ухвалення рішення відключити Росію

У Запорізькій області зафіксовано рух колони з російською технікою у бік Бердянська - голова ОДА

ОСТАННЄ

Російський корабель в акваторії Чорного моря "дружнім вогнем" знищив свій літак - Генштаб ЗСУ

Хакери Anonymous заявили про намір "розкрити весь бруд", який російська влада приховує від своїх громадян

Комендантська година у Києві розпочнеться о 17:00 26 лютого та закінчиться о 8:00 28 лютого - Поворозник

Ердоган заборонив прохід російських військових кораблів у Чорне море - Зеленський

Кулеба про SWIFT: Розпочалася підготовка до ухвалення рішення відключити Росію

Залізничники України закликають залізничників Росії бойкотувати військові перевезення

Румунія заборонила авіакомпаніям РФ літати у своєму повітряному просторі - глава МЗС

Кулеба: Припущення про те, що Україна готується скинути "брудну бомбу" на територію РФ - це хворий фейк

151 дитину з Луганщини успішно евакуйовано до дитячих закладів Львова - Мінсоцполітики

Офіс генпрокурора відкрив справу про порушення законів та звичаїв війни у зв'язку із загибеллю 7-річної дівчинки в Охтирці

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА