Події

15:16 26.02.2022

У Бородянці Київської області в житловий будинок потрапив снаряд, загинули три особи – ДСНС

1 хв читати

У смт Бородянці Бучанського району Київської області внаслідок влучення снаряда у житловий будинок виникла пожежа, загинули три особи, ще троє, ймовірно, перебувають під завалами, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Київська область: о 14:20 пожежу ліквідовано. Внаслідок попадання снаряду загинуло три людини. Можливо під завалами знаходиться ще три особи. Підрозділи ДСНС залишили місце події в зв’язку з обстрілами", - йдеться у повідомленні Держслужби, розміщеному в Telegram-каналі.

 

Теги: #війна #бородянка #дснс #київська_область
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:09 26.02.2022
ТЕС і шахти "ДТЕК" працюють у штатному режимі

ТЕС і шахти "ДТЕК" працюють у штатному режимі

13:35 26.02.2022
Жителів Василькова закликали повідомляти про підозрілі предмети і осіб

Жителів Василькова закликали повідомляти про підозрілі предмети і осіб

13:33 26.02.2022
На Херсонщині 100 військових поранені, 8 померли, коли давали відсіч ворогові, у Каховському районі тривають бойові дії - ОДА

На Херсонщині 100 військових поранені, 8 померли, коли давали відсіч ворогові, у Каховському районі тривають бойові дії - ОДА

13:25 26.02.2022
Рятувальники та волонтери розбирають завали, що виникли внаслідок обстрілів військового містечка у Калинівці Київської області – ДСНС

Рятувальники та волонтери розбирають завали, що виникли внаслідок обстрілів військового містечка у Калинівці Київської області – ДСНС

13:23 26.02.2022
Диверсійні групи розповсюджують у Сумській області заміновані цінні речі та гаджети – ВЦА

Диверсійні групи розповсюджують у Сумській області заміновані цінні речі та гаджети – ВЦА

13:14 26.02.2022
За дві доби війни війська РФ втратили 14 літаків, 8 вертольотів, 102 танки та сотні одиниць іншої техніки - командувач Повітряних сил ЗСУ

За дві доби війни війська РФ втратили 14 літаків, 8 вертольотів, 102 танки та сотні одиниць іншої техніки - командувач Повітряних сил ЗСУ

12:44 26.02.2022
Зеленський: Сподіваюся, Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати рішення про відключення РФ від SWIFT

Зеленський: Сподіваюся, Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати рішення про відключення РФ від SWIFT

12:39 26.02.2022
Зеленський: Київ та ключові міста навколо нього контролює українська армія, ми зламали задум окупантів

Зеленський: Київ та ключові міста навколо нього контролює українська армія, ми зламали задум окупантів

12:30 26.02.2022
Україна просить Ізраїль про посередництво у переговорах між Україною та Росією - CNN

Україна просить Ізраїль про посередництво у переговорах між Україною та Росією - CNN

12:18 26.02.2022
У Харкові комендантська година розпочинатиметься з 18:00 - міськрада

У Харкові комендантська година розпочинатиметься з 18:00 - міськрада

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США надають Україні додаткову військову допомогу до 350 млн доларів - Блінкен

ВР закликає ООН виключити Росію із Ради безпеки - звернення

СБУ попереджає про можливі провокації РФ у Донецьку - підриви ємностей із хімічними речовинами

У Києві комендантська година діятиме з 17.00 до 08.00 - Кличко

Кулеба закликав матерів, дружин, дочок російських солдатів вимагати від влади зупинити загарбницьку війну та врятувати своїх близьких

ОСТАННЄ

Шкарлет закликає міжнародних партнерів переглянути політику співпраці у сфері освіти і науки з Росією

Грузія надасть гуманітарну допомогу Україні - пресслужба грузинського уряду

США надають Україні додаткову військову допомогу до 350 млн доларів - Блінкен

В Охтирці обстріляли житловий масив, є загроза зупинки ТЕЦ

ВР закликає ООН виключити Росію із Ради безпеки - звернення

СБУ попереджає про можливі провокації РФ у Донецьку - підриви ємностей із хімічними речовинами

Польська залізниця до 25 березня надала українцям безоплатний проїзд поїздами категорії TLK та IC

Генпрокурор: Попадання ракети у висотку Києва кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни, фіксуємо кожен злочин РФ

Повітряний простір Латвії буде закрито для російських літаків - міністр юстиції

У Києві комендантська година діятиме з 17.00 до 08.00 - Кличко

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА