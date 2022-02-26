У Бородянці Київської області в житловий будинок потрапив снаряд, загинули три особи – ДСНС

У смт Бородянці Бучанського району Київської області внаслідок влучення снаряда у житловий будинок виникла пожежа, загинули три особи, ще троє, ймовірно, перебувають під завалами, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Київська область: о 14:20 пожежу ліквідовано. Внаслідок попадання снаряду загинуло три людини. Можливо під завалами знаходиться ще три особи. Підрозділи ДСНС залишили місце події в зв’язку з обстрілами", - йдеться у повідомленні Держслужби, розміщеному в Telegram-каналі.