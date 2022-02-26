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14:55 26.02.2022

ВР закликає ООН виключити Росію із Ради безпеки - звернення

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ВР закликає ООН виключити Росію із Ради безпеки - звернення

Верховна Рада закликає Організацію Об'єднаних Націй виключити Російську Федерацію з Ради безпеки, наголошується у колективному зверненні керівництва українського парламенту та всіх депутатських фракцій і груп.

"ВР звертається до всього цивілізованого світу із закликом засудити та покарати державу – терориста Російську Федерацію... Закликаємо виключити РФ із Радбезу ООН. Країна – терорист не має права там перебувати і руйнувати самі основи світової безпеки", - заявляють у ВР.

Народні депутати України закликають країни ЄС та НАТО негайно вже сьогодні закрити небо над Україною, щоб "припинити терористичні нальоти російських окупаційних сил".

Українські парламентарії також акцентують на необхідності визнати президента РФ Володимира Путіна військовим злочинцем, посилити санкції не лише проти нього та його фашистського режиму, а й проти всіх росіян, які відповідають за свою владу.

"Вони її (російську владу – ІФ) обирали та підтримали політику терору проти суверенної України. Росія повинна відповідати як держава-терорист", - наголошується у зверненні.

У ВР наголосили, що останні дії Росії, яка продовжує повномасштабну війну проти суверенної України, можна розцінювати виключно як міжнародний тероризм.

Теги: #рф #рада #оон #заклик
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