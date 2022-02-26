Білорусь спільно з РФ веде війну проти України – голова Держприкордонслужби України

Білоруське керівництво надає активну підтримку російській армії під час її вторгнення в Україну, у зв’язку з чим голова Державної прикордонної служби України Сергій Дайнеко направив голові білоруського прикордонного відомства офіційне звернення.

"Із перших днів кривавого російського вторгнення в Україну підтримку країні-агресору активно надає Білорусь. Колони техніки атакували не тільки з території Росії, а й країни, що перетворилася на сателіта РФ. До цього додається використання бойової авіації, артилерії, балістичних ракет та інших засобів на території РБ", - написав Дейнеко на своїй сторінці у фейсбуці у суботу.

Він зазначив, що все, що "він думає про дії Білорусі, він висловив керівнику білоруського прикордонного відомства" у своєму зверненні, фотографію якого Дейнеко прикріпив до своєї публікації.

"Республіка Білорусь спільно з Російською Федерацією веде війну проти України, нехтуючи положеннями міжнародного права, елементарними нормами людської моралі та цінностями життя. Ми переможемо! Будьте ви прокляті, тварюки", - наголосив Дейнеко.

Своє звернення він підписав "з презирством", додавши, що співробітники білоруського прикордонного відомства "не мають права називати себе прикордонниками".