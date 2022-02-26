Події

13:59 26.02.2022

Білорусь спільно з РФ веде війну проти України – голова Держприкордонслужби України

1 хв читати
Білорусь спільно з РФ веде війну проти України – голова Держприкордонслужби України

Білоруське керівництво надає активну підтримку російській армії під час її вторгнення в Україну, у зв’язку з чим голова Державної прикордонної служби України Сергій Дайнеко направив голові білоруського прикордонного відомства офіційне звернення.

"Із перших днів кривавого російського вторгнення в Україну підтримку країні-агресору активно надає Білорусь. Колони техніки атакували не тільки з території Росії, а й країни, що перетворилася на сателіта РФ. До цього додається використання бойової авіації, артилерії, балістичних ракет та інших засобів на території РБ", - написав Дейнеко на своїй сторінці у фейсбуці у суботу.

Він зазначив, що все, що "він думає про дії Білорусі, він висловив керівнику білоруського прикордонного відомства" у своєму зверненні, фотографію якого Дейнеко прикріпив до своєї публікації.

"Республіка Білорусь спільно з Російською Федерацією веде війну проти України, нехтуючи положеннями міжнародного права, елементарними нормами людської моралі та цінностями життя. Ми переможемо! Будьте ви прокляті, тварюки", - наголосив Дейнеко.

Своє звернення він підписав "з презирством", додавши, що співробітники білоруського прикордонного відомства "не мають права називати себе прикордонниками".

 

Теги: #рф #білорусь #держприкордонслужба #агресія_рф
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:32 26.02.2022
Сіярто спростував інформацію щодо блокування Угорщиною санкцій проти РФ, пропонує Будапешт для переговорів України та РФ

Сіярто спростував інформацію щодо блокування Угорщиною санкцій проти РФ, пропонує Будапешт для переговорів України та РФ

14:13 26.02.2022
Генпрокурор: Попадання ракети у висотку Києва кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни, фіксуємо кожен злочин РФ

Генпрокурор: Попадання ракети у висотку Києва кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни, фіксуємо кожен злочин РФ

14:12 26.02.2022
Повітряний простір Латвії буде закрито для російських літаків - міністр юстиції

Повітряний простір Латвії буде закрито для російських літаків - міністр юстиції

13:57 26.02.2022
Орбан запевнив у підтримці відключення РФ від SWIFT - прем'єр Польщі

Орбан запевнив у підтримці відключення РФ від SWIFT - прем'єр Польщі

13:55 26.02.2022
У Запоріжжі на Верхній Хортиці збито, ймовірно, бойовий безпілотник

У Запоріжжі на Верхній Хортиці збито, ймовірно, бойовий безпілотник

13:34 26.02.2022
Зеленський - росіянам: Чим швидше ви скажете своїй владі, що війну потрібно негайно зупинити, тим більше ваших людей залишаться живими

Зеленський - росіянам: Чим швидше ви скажете своїй владі, що війну потрібно негайно зупинити, тим більше ваших людей залишаться живими

13:28 26.02.2022
Польща не гратиме з РФ у плей-оф до чемпіонаті світу з футболу

Польща не гратиме з РФ у плей-оф до чемпіонаті світу з футболу

13:18 26.02.2022
Зеленський: Ключовим доказом підтримки України буде надання членства в ЄС

Зеленський: Ключовим доказом підтримки України буде надання членства в ЄС

11:08 26.02.2022
Кулеба: Кіпр не блокуватиме відключення РФ від SWIFT

Кулеба: Кіпр не блокуватиме відключення РФ від SWIFT

10:59 26.02.2022
У Полтаві правоохоронці здійснюють заходи з виявлення міток на вулицях та дахах будинків - поліція

У Полтаві правоохоронці здійснюють заходи з виявлення міток на вулицях та дахах будинків - поліція

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві комендантська година діятиме з 17.00 до 08.00 - Кличко

Кулеба закликав матерів, дружин, дочок російських солдатів вимагати від влади зупинити загарбницьку війну та врятувати своїх близьких

Зеленський посмертно присвоїв Героя України саперу Віталію Скакуну

За дві доби війни війська РФ втратили 14 літаків, 8 вертольотів, 102 танки та сотні одиниць іншої техніки - командувач Повітряних сил ЗСУ

Зеленський: Сподіваюся, Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати рішення про відключення РФ від SWIFT

ОСТАННЄ

У Києві комендантська година діятиме з 17.00 до 08.00 - Кличко

Кулеба закликав матерів, дружин, дочок російських солдатів вимагати від влади зупинити загарбницьку війну та врятувати своїх близьких

Резніков закликав українців повідомляти про ворожих коригувальників

У Запоріжжі затримали чотирьох громадян, які ставлять мітки для російських загарбників

Поліція Харківської області просить жителів регіону повідомляти про підозрілих людей і предмети, які можуть бути сигналами для російського агресора

Невеликий мокрий сніг очікується у ніч на неділю на Луганщині, вдень у Карпатах та Прикарпатті.

Естонія закриває свій повітряний простір для російських літаків

Зеленський посмертно присвоїв Героя України саперу Віталію Скакуну

Жителів Василькова закликали повідомляти про підозрілі предмети і осіб

На Херсонщині 100 військових поранені, 8 померли, коли давали відсіч ворогові, у Каховському районі тривають бойові дії - ОДА

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА