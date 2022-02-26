Ворожий дрон, що атакував корабель українських прикордонників, збито – ДСПУ

Ворожий дрон, який вночі в суботу атакував корабель українських прикордонників у Чорному морі поблизу Чорноморська, було збито, повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

"Сьогодні вночі корабель Морської охорони Держприкордонслужби України «Григорій Куроп’ятніков» був атакований безпілотним літальним апаратом. Морські прикордонники відкрили вогонь по дрону, який взяв курс на український берег. Прикордонники поінформували про підозрілого повітряного агресора сили Командування Повітряних Сил ЗСУ. Дрон був збитий на підльоті до Чорноморська", – сказано у повідомленні на сторінці ДСПУ у Фейсбук у суботу вранці.

Українські прикордонники наголосили, що корабель продовжує нести службу у Чорному морі.