Події

21:30 25.02.2022

Співробітники ООН продовжують роботу в Україні

1 хв читати
Співробітники ООН продовжують роботу в Україні

ООН зберігає присутність в Україні і на даному етапі не збирається евакуювати своїх співробітників до інших країн, заявив у п'ятницю заступник генсека ООН Мартін Гріффітс.

"Ми залишаємось в Україні", - сказав він на брифінгу у штаб-квартирі ООН, говорячи про роботу співробітників організації на українській території.

"У нас немає планів щодо відправлення співробітників з України до інших країн", - зазначив Гріффітс. При цьому він наголосив, що ООН вирішила перебазувати частину співробітників, які виконують другорядні функції, з одних частин України до інших.

 

 

Теги: #оон #україна #робота
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:42 25.02.2022
Столтенберг повідомив про плани НАТО постачати Україні системи ППО та додаткове озброєння

Столтенберг повідомив про плани НАТО постачати Україні системи ППО та додаткове озброєння

20:32 25.02.2022
Путіна і Лаврова внесено до санкційного списку ЄС

Путіна і Лаврова внесено до санкційного списку ЄС

19:49 25.02.2022
Польща передала Україні боєприпаси

Польща передала Україні боєприпаси

19:40 25.02.2022
Кабмін встановив третій рівень охорони в морських та річкових портах на період дії воєнного стану

Кабмін встановив третій рівень охорони в морських та річкових портах на період дії воєнного стану

19:35 25.02.2022
Міносвіти рекомендує припинити освітній процес у всіх навчальних закладах та оголосити канікули на два тижні

Міносвіти рекомендує припинити освітній процес у всіх навчальних закладах та оголосити канікули на два тижні

19:31 25.02.2022
Влада закликає НАТО, США та Європу закрити небо над Україною - Шмигаль

Влада закликає НАТО, США та Європу закрити небо над Україною - Шмигаль

19:29 25.02.2022
Тактика російських військ нагадує терористичні методи, коли обстрілюють житлові квартали і дитячі садки - Подоляк

Тактика російських військ нагадує терористичні методи, коли обстрілюють житлові квартали і дитячі садки - Подоляк

19:19 25.02.2022
Плани РФ створити в Україні тимчасову адміністрацію не реалізовані

Плани РФ створити в Україні тимчасову адміністрацію не реалізовані

19:09 25.02.2022
Лідери НАТО закликали РФ негайно припинити війну з Україною

Лідери НАТО закликали РФ негайно припинити війну з Україною

19:05 25.02.2022
Кабмін затвердив додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців у зв'язку із впровадженням воєнного стану

Кабмін затвердив додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців у зв'язку із впровадженням воєнного стану

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

КМДА: УВАГА — ЗАГРОЗА АВІАУДАРУ

Кличко: ситуація зараз для Києва - без перебільшення - загрозлива

Кличко: П’ять вибухів сталися біля ТЕЦ-6 у Києві

Столтенберг повідомив про плани НАТО постачати Україні системи ППО та додаткове озброєння

"Укрзалізниця" сьогодні відправить сім евакуаційних рейсів із Києва у західному напрямку - достатньо для евакуації 10 тис. осіб

ОСТАННЄ

"Укргазвидобування" через консервацію низки об'єктів знизила добовий видобуток газу на 1 млн куб. м

Голова Луганської ОДА: За день у Старобільську одна загибла, в Щасті постраждав водій автобуса

Кличко: Ситуація зараз для Києва – без перебільшення – загрозлива

КМДА: УВАГА — ЗАГРОЗА АВІАУДАРУ

Кличко: ситуація зараз для Києва - без перебільшення - загрозлива

Кличко: П’ять вибухів сталися біля ТЕЦ-6 у Києві

Кулеба: Мобільні оператори низки країн скасували плату за телефонні дзвінки в Україну

"Укрзалізниця" сьогодні відправить сім евакуаційних рейсів із Києва у західному напрямку - достатньо для евакуації 10 тис. осіб

ОЕСР припинила переговори щодо приєднання РФ, більше не покличе Москву на міністерські зустрічі

Зеленський і Байден обговорили посилення санкцій проти РФ і антивоєнну коаліцію

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА