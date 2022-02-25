Співробітники ООН продовжують роботу в Україні

ООН зберігає присутність в Україні і на даному етапі не збирається евакуювати своїх співробітників до інших країн, заявив у п'ятницю заступник генсека ООН Мартін Гріффітс.

"Ми залишаємось в Україні", - сказав він на брифінгу у штаб-квартирі ООН, говорячи про роботу співробітників організації на українській території.

"У нас немає планів щодо відправлення співробітників з України до інших країн", - зазначив Гріффітс. При цьому він наголосив, що ООН вирішила перебазувати частину співробітників, які виконують другорядні функції, з одних частин України до інших.