Литовська компанія передасть ЗСУ сучасні високотехнологічні засоби
Литовська компанія Brolis Semiconductors пожертвувала Україні сучасні високотехнологічні засоби, які незабаром буде передано Збройним силам України, повідомило Міністерство оборони Литви.
"Литовські підприємці також підтримують Україну, вносячи свій внесок у військову допомогу. Компанія Brolis Semiconductors вирішила пожертвувати сучасні високотехнологічні засоби, які буде передано Збройним силам України разом із вантажем партією литовської військової допомоги", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter у п'ятницю.