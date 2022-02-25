У Львівській області впроваджують комендантську годину – голова ОДА

З п'ятниці, 25 лютого, у Львівській області запроваджують комендантську годину, повідомив на брифінгу голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Комендантська година впроваджується з 22:00 до 06:00. Жителям області, зайнятим у критичній інфраструктурі, ми надаватимемо перепустки", – сказав Козицький.

Перепустки також видаватимуть співробітникам Львівської обласної військової адміністрації.

Працівникам таких сфер слід звернутися за перепустками до районної чи обласної облдержадміністрації, зазначив Козицький.

Козицький також розповів, що в області запустили чат-бот для допомоги переселенцям з інших областей. За словами голови Львівської ОДА, програму створили для того, щоб жителі Львівської області, які можуть надати житло переміщеним особам, могли швидше сконтактуватися з тими, хто потребує допомоги.

"Чат-бот допоможе внутрішньо переміщеним особам безпосередньо сконтактуватися з власниками житла, які готові їх прийняти. Прошу всіх, хто має можливість надати дах нашим землякам, заповнити відповідну форму", - закликав він.

Чат-бот можна завантажити за посиланнями:

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