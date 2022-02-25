Події

17:04 25.02.2022

У Львівській області впроваджують комендантську годину – голова ОДА

1 хв читати
У Львівській області впроваджують комендантську годину – голова ОДА

З п'ятниці, 25 лютого, у Львівській області запроваджують комендантську годину, повідомив на брифінгу голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Комендантська година впроваджується з 22:00 до 06:00. Жителям області, зайнятим у критичній інфраструктурі, ми надаватимемо перепустки", – сказав Козицький.

Перепустки також видаватимуть співробітникам Львівської обласної військової адміністрації.

Працівникам таких сфер слід звернутися за перепустками до районної чи обласної облдержадміністрації, зазначив Козицький.

Козицький також розповів, що в області запустили чат-бот для допомоги переселенцям з інших областей. За словами голови Львівської ОДА, програму створили для того, щоб жителі Львівської області, які можуть надати житло переміщеним особам, могли швидше сконтактуватися з тими, хто потребує допомоги.

"Чат-бот допоможе внутрішньо переміщеним особам безпосередньо сконтактуватися з власниками житла, які готові їх прийняти. Прошу всіх, хто має можливість надати дах нашим землякам, заповнити відповідну форму", - закликав він.

Чат-бот можна завантажити за посиланнями:

Facebook: https://www.messenger.com/t/103730282258249

Telegram: https://t.me/shelter_for_ukrainians_bot

Теги: #комендантська_година #львівська_область
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:04 24.02.2022
В українських містах запроваджують комендантську годину у зв'язку із вторгненням Росії

В українських містах запроваджують комендантську годину у зв'язку із вторгненням Росії

17:50 24.02.2022
У Києві та Київській області оголошують комендантську годину з 22:00 до 7:00 ранку, транспорт у цей час не працюватиме

У Києві та Київській області оголошують комендантську годину з 22:00 до 7:00 ранку, транспорт у цей час не працюватиме

17:18 24.02.2022
У Києві оголошують комендантську годину з 22.00 до 7.00, транспорт у цей час не працюватиме - Кличко

У Києві оголошують комендантську годину з 22.00 до 7.00, транспорт у цей час не працюватиме - Кличко

14:38 18.02.2022
Уночі на Львівщині обстріляли мікроавтобус, постраждалих немає, хулігана затримано - поліція

Уночі на Львівщині обстріляли мікроавтобус, постраждалих немає, хулігана затримано - поліція

17:12 16.02.2022
Львівська облрада спрямувала 5 млн грн для бригади тероборони

Львівська облрада спрямувала 5 млн грн для бригади тероборони

18:08 14.02.2022
На Львівщині посилюють охорону стратегічних об'єктів – голова ОДА

На Львівщині посилюють охорону стратегічних об'єктів – голова ОДА

16:44 10.02.2022
Львівська область протягом двох років відновить євроколію Держкордон - Рава-Руська

Львівська область протягом двох років відновить євроколію Держкордон - Рава-Руська

10:24 30.01.2022
Поліція відкрила провадження за фактом ДТП за участю автобуса у Львівській області

Поліція відкрила провадження за фактом ДТП за участю автобуса у Львівській області

10:17 30.01.2022
Чотирнадцять людей постраждали внаслідок перекидання рейсового автобуса "Харків-Слупськ" на Львівщині

Чотирнадцять людей постраждали внаслідок перекидання рейсового автобуса "Харків-Слупськ" на Львівщині

11:10 29.01.2022
Двоє людей загинули внаслідок наїзду поїзда у Львівській області

Двоє людей загинули внаслідок наїзду поїзда у Львівській області

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Комітет міністрів Ради Європи призупинив членство РФ в організації

ЗСУ і тероборона утримують оборону Києва, ворог продовжує зазнавати втрат – Генштаб

Війська агресора взяли під контроль переправу до Херсона - голова Херсонської ОДА

За час вторгнення в Україну російська армія втратила понад 2800 військовослужбовців - Міноборони України

У Вишгородському районі внаслідок ворожого авіаудару загинули четверо мирних жителів, поранено 15 людей - Київська ОДА

ОСТАННЄ

Комітет міністрів Ради Європи призупинив членство РФ в організації

ЗСУ і тероборона утримують оборону Києва, ворог продовжує зазнавати втрат – Генштаб

12 дітей із центру соціально-психологічної допомоги евакуйовано з небезпечних районів Києва - Мінсоцполітики

Війська агресора взяли під контроль переправу до Херсона - голова Херсонської ОДА

USAID залучає команду з реагування на стихійні лиха та надання допомоги для задоволення гуманітарних потреб в Україні

Пожежу на Вінницькому МЖК групи ViOil ліквідовано, одна людина загинула - ДСНС

У Чернігівське СБУ потрапили два снаряди, у будівлі пожежа - ЗМІ

Боррель сподівається, що Китай вплине на Росію у питанні України, підтвердив плани впровадження санкцій проти Путіна та Лаврова

Глави МЗС Австрії та Німеччини підтвердили, що ЄС планує заморозити рахунки Путіна та Лаврова

За час вторгнення в Україну російська армія втратила понад 2800 військовослужбовців - Міноборони України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА