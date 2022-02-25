Міжнародна коаліція на захист України зросла до 73 країн і 9 міжнародних організацій - Кулеба

Міжнародна коаліція на захист України зросла до 73 країн і 9 міжнародних організацій, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Зброя і санкції - це зараз головне. І те, і інше буде. Нові санкції ЄС вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами. Світ підтримує Україну. Міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися. Вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на зараз вже 73 країни та 9 міжнародних організацій", - написав Кулеба на Facebook у п'ятницю.

Він також зазначив, що Рада Європи, гнучкість якої щодо Росії він знає дуже добре по роботі там послом, сьогодні ухвалила революційне для себе рішення - загальний комітет Ради Європи, який об'єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів і генерального секретаря Організації, рекомендує застосувати щодо Росії процедуру, що веде до виключення цієї держави з РЄ.

Кулеба зазначив, що в п'ятницю відбулися його розмови з главами МЗС Індії і США, також він візьме участь онлайн в засіданні Ради МЗС Євросоюзу, де будуть затверджуватися санкції.

"Президент України Володимир Зеленський, я як міністр закордонних справ, вся дипломатична система працює нон-стоп, щоб забезпечувати щоденний повномасштабний наступ на РФ на дипломатичному фронті. Ми не зупинимося і не здамося", - заявив Кулеба.