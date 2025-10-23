Інтерфакс-Україна
23:46 23.10.2025

ЄС продовжить мирні зусилля, зокрема через Коаліцію охочих – заява до висновків саміту ЄС

Лідери Європейського союзу заявляють, що продовжать докладати зусилля, спрямовані на пошук миру для України, зокрема і через Коаліцію охочих та у співпраці в США.

Про це мова йде у заяві до висновків, яка була узгоджена 26 країнами-членами Європейського союзу за результатами обговорення українського питання в рамках засідання Європейської ради у четвер в Брюсселі.

"Європейський Союз та його держави-члени продовжуватимуть робити внесок у мирні зусилля, зокрема через Коаліцію бажаючих та у співпраці зі Сполученими Штатами, та шляхом активізації своєї глобальної інформаційно-просвітницької діяльності відповідно до мети Європейського Союзу сприяти миру, закріпленої в Договорах", - сказано в документі.

На переконання лідерів ЄС, Україна, здатна ефективно захищатися, "є невід'ємною частиною будь-яких майбутніх гарантій безпеки". "Європейський Союз та держави-члени готові зробити свій внесок у надійні та справжні гарантії безпеки для України, зокрема, підтримуючи здатність України стримувати агресію та ефективно захищатися, виходячи з їхніх відповідних компетенцій та можливостей і відповідно до міжнародного права", - йдеться в заяві.

У зв'язку з цим лідери привітали поточну роботу з перегляду мандатів Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine) та Місії військової допомоги Європейського Союзу на підтримку України (EUMAM Ukraine). "Держави-члени зобов'язуються робити внесок у навчання та оснащення Збройних Сил України. Європейська Рада підкреслює важливість посилення підтримки України відповідно до спільних зобов'язань ЄС-Україна щодо безпеки", - наголошується в документі.

Також Європейська Рада підкреслила "критичну необхідність забезпечення стійкості України та наявності бюджетних і військових засобів для продовження здійснення її невід'ємного права на самооборону та протидії агресії Росії". "Європейський Союз продовжуватиме надавати Україні регулярну та передбачувану фінансову підтримку в довгостроковій перспективі разом з однодумцями-партнерами та союзниками", - йдеться в заяві.

Для ілюстрації вже наданої допомоги, Європейська рада оприлюднила дані, у відповідності з якими, у 2025 році ЄС виділив Україні 20,5 млрд євро, з яких 6,5 млрд євро було виплачено в рамках Механізму допомоги Україні, а 14 млрд євро – в рамках ініціативи G7 ERA, яка погашається за рахунок непередбачених прибутків, отриманих від знерухомлення російських активів. З початку російської агресивної війни ЄС та його держави-члени надали на підтримку Україні та її народу 177,5 млрд євро.

