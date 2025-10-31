Інтерфакс-Україна
Події
19:35 31.10.2025

Рада коаліції розглянула питання захисту ВПО

Рада коаліції розглянула питання державної політики із захисту внутрішньо переміщених осіб (ВПО), повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу").

"Разом з премʼєр-міністром, представниками міжфракційного обʼєднання "ВПО України"… розглянули у складі ради коаліції основи державної політики із захисту внутрішньо переміщених осіб… Вочевидь допомоги недостатньо для того, аби люди адаптувалися і почували себе гідно. Водночас, дійсно уряд дуже обмежений у фінансах", - написав Гетманцев у Телеграмі у пʼятницю.

За його словами, учасники ради коаліції визначили необхідність посилення окремих напрямів  щодо забезпечення житлом та роботою ВПО.

 

Теги: #рада #коаліція

