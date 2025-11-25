Інтерфакс-Україна
Події
06:06 25.11.2025

Україна закликала не допустити Росію до Ради Міжнародної морської організації - Кулеба

2 хв читати

Країна, що б’є по портах, торговельних суднах, вбиває моряків, не повинна мати жодного стосунку до формування глобальних стандартів морської безпеки, заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України-міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Росія б’є по портах, по торговельних суднах, по навігаційних системах. Свідомо перетворює Чорне й Азовське моря на зони терору. Українські моряки продовжують роботу під постійними загрозами, а держава робить усе, щоб зберегти безпечне судноплавство. Закликаю держави-члени ІМО не підтримувати кандидатуру Росії до Ради. Країна, яка вбиває моряків і знищує інфраструктуру, не може ухвалювати стандарти глобальної морської безпеки", - закликав віцепремʼєр під час відкриття 34-ї Асамблеї ІМО в Лондоні.

Кулеба зазначив, що 28 листопада держави-члени Міжнародної морської організації голосуватимуть за склад Ради, яка формує глобальну політику морської безпеки.

Кулеба навів конкретні факти російських атак: обстріл порту Чорноморськ із загибеллю українських моряків, знищення днопоглиблювального судна "Інгульський" у порту Ізмаїл, підпал газового танкера під турецьким прапором, руйнування суднобудівної інфраструктури у Кілії та блокування іноземних суден у Миколаївському регіоні.

Він також нагадав про наслідки підриву Каховської дамби, який унеможливив річкове сполучення з морем.

Україна наголосила на важливості відповідального підходу до виборів складу ради ІМО.

"Обрання Росії до ради стане сигналом безкарності для держави, яка свідомо руйнує принципи свободи навігації", - наголосив Кулеба.

Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/7549?fbclid=IwY2xjawORi9tleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAEwAAEeb6nY7f-D9C6ZHnhXl1C5Vws5ZL_V6iZfaDrCQq3r3reibsL8LhsVR4lbRZY_aem_3Bh98g0AexPLkQGJPRcWUQ

Теги: #коаліція #недопуск #морська #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:30 25.11.2025
Росія атакує об'єкти енергетичної інфраструктури – Міненерго

Росія атакує об'єкти енергетичної інфраструктури – Міненерго

20:34 24.11.2025
Президент Литви закликав прийняти рішення щодо 20-го пакету санкцій проти РФ та репараційного кредиту якомога швидше

Президент Литви закликав прийняти рішення щодо 20-го пакету санкцій проти РФ та репараційного кредиту якомога швидше

17:25 23.11.2025
РФ погрожує конфіскацією активів США, але не має потрібних економічних механізмів, – ЦПД

РФ погрожує конфіскацією активів США, але не має потрібних економічних механізмів, – ЦПД

11:56 22.11.2025
США відправляють генералів до РФ для переговорів про мирний план - ЗМІ

США відправляють генералів до РФ для переговорів про мирний план - ЗМІ

21:56 17.11.2025
"Європейська солідарність" вимагає від Стефанчука заяви про розвал монобільшості - Геращенко

"Європейська солідарність" вимагає від Стефанчука заяви про розвал монобільшості - Геращенко

19:35 31.10.2025
Рада коаліції розглянула питання захисту ВПО

Рада коаліції розглянула питання захисту ВПО

17:19 28.10.2025
Зеленський анонсував у найближчі дні онлайн-засідання коаліції підтримки енергетичного сектора України

Зеленський анонсував у найближчі дні онлайн-засідання коаліції підтримки енергетичного сектора України

21:56 24.10.2025
Зеленський: Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни

Зеленський: Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни

23:46 23.10.2025
ЄС продовжить мирні зусилля, зокрема через Коаліцію охочих – заява до висновків саміту ЄС

ЄС продовжить мирні зусилля, зокрема через Коаліцію охочих – заява до висновків саміту ЄС

04:12 12.10.2025
Кандидатура потенційного міністра закордонних справ Чехії в уряді Бабіша викликала скандал ЗМІ

Кандидатура потенційного міністра закордонних справ Чехії в уряді Бабіша викликала скандал ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення від 0,5 до 2,5 черг проти 0,5-3 черг у понеділок

На Херсонщині через ворожі обстріли загинули троє людей, ще троє дістали поранень, серед них - неповнолітній

Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник глави ОП

ОСТАННЄ

Одна жертва та сім постраждалих у Києві - КМВА

Миру не буде, доки Путін вважає, що він керує ситуацією, вважає сенатор Грем

Зеленський підписав указ про посилення захисту прав дітей в умовах агресії РФ

Четверо потерпілих в Києві звернулися по допомогу - МВА

У Києві фіксують сильну пожежу на останніх поверхах дев'ятиповерхового будинку, є постраждалий - КМВА

На фронті 150 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

Підліток постраждала внаслідок ворожої атаки Київщини - ОВА

Дві пожежі внаслідок влучання ворожих уламків в Печерському районі - мер

У Києві фіксують перебої з енерго- та водопостачанням - мер

Трамп: під час розмови з лідером КНР обговорив питання України та Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА