Україна закликала не допустити Росію до Ради Міжнародної морської організації - Кулеба

Країна, що б’є по портах, торговельних суднах, вбиває моряків, не повинна мати жодного стосунку до формування глобальних стандартів морської безпеки, заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України-міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Росія б’є по портах, по торговельних суднах, по навігаційних системах. Свідомо перетворює Чорне й Азовське моря на зони терору. Українські моряки продовжують роботу під постійними загрозами, а держава робить усе, щоб зберегти безпечне судноплавство. Закликаю держави-члени ІМО не підтримувати кандидатуру Росії до Ради. Країна, яка вбиває моряків і знищує інфраструктуру, не може ухвалювати стандарти глобальної морської безпеки", - закликав віцепремʼєр під час відкриття 34-ї Асамблеї ІМО в Лондоні.

Кулеба зазначив, що 28 листопада держави-члени Міжнародної морської організації голосуватимуть за склад Ради, яка формує глобальну політику морської безпеки.

Кулеба навів конкретні факти російських атак: обстріл порту Чорноморськ із загибеллю українських моряків, знищення днопоглиблювального судна "Інгульський" у порту Ізмаїл, підпал газового танкера під турецьким прапором, руйнування суднобудівної інфраструктури у Кілії та блокування іноземних суден у Миколаївському регіоні.

Він також нагадав про наслідки підриву Каховської дамби, який унеможливив річкове сполучення з морем.

Україна наголосила на важливості відповідального підходу до виборів складу ради ІМО.

"Обрання Росії до ради стане сигналом безкарності для держави, яка свідомо руйнує принципи свободи навігації", - наголосив Кулеба.

Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/7549?fbclid=IwY2xjawORi9tleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAEwAAEeb6nY7f-D9C6ZHnhXl1C5Vws5ZL_V6iZfaDrCQq3r3reibsL8LhsVR4lbRZY_aem_3Bh98g0AexPLkQGJPRcWUQ