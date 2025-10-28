Інтерфакс-Україна
17:19 28.10.2025

Зеленський анонсував у найближчі дні онлайн-засідання коаліції підтримки енергетичного сектора України

На цьому тижні має відбутися засідання коаліції підтримки енергетичного сектора України у відеоформаті, рішення про утворення цієї коаліції було прийнято нещодавно, заявив президент Володимир Зеленський.

"Нещодавно, після багатьох масових атак по Україні, по нашій енергетиці, по логістиці, водопостачанню, газопостачанню, не тільки електрика була під ударами… Нещодавно було прийнято рішення організувати таку коаліцію підтримки енергетичного сектора України", - сказав Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Віллем у вівторок.

Глава держави зазначив, що у цьому Україну вже підтримали Норвегія, Нідерланди та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я думаю, що ми організуємо найближчим часом такий відеоформат засідання нашої невеличкої команди, але я впевнений, що ми зможемо… об'єднати зусилля і інших країн. Нам знадобиться підтримка", - наголосив Зеленський.

За його словами, коаліція буде обговорювати виклики після російських ударів, а також де знадобиться допомога.

"Ми говоримо про різні трансформатори, про різні види турбін, не буду йти в деталі, газові тощо, і також ми говоримо про імпорт газу, ви знаєте, що ми знайшли… мільярд двісті десь, і ми розуміємо, що може нам знадобитись десь ще вісімсот мільйонів, ми повинні на це розраховувати", - повідомив президент.

У свою чергу, глава МЗС Нідерландів зазначив, що прем’єр-міністр країни Дік Схоф буде щасливий доєднатися до цієї коаліції, щоб якомога швидше допомогти Україні у найближчу зиму.

"Ми тут партнери, ми будемо з вами до самого кінця і хочемо переконатися, що українці в найкращій позиції віднайти досягнення справедливого і довготривалого миру", - сказав він.

