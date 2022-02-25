Прокурор Міжнародного суду в Гаазі: Ми маємо право розслідувати воєнні злочини, скоєні в Україні

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан (Karim Asad Ahmad Khan QC, Велика Британія) у зв'язку з війною РФ проти України заявив, що має право розслідувати будь-які воєнні злочини, скоєні на території України з лютого 2014 року.

Текст заяви передано агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

"Перебуваючи з місією в Бангладеш, я з дедалі більшим занепокоєнням уважно стежив за останніми подіями в Україні та навколо неї. Нагадую всім сторонам, які ведуть бойові дії на території України, що відповідно до заяви (України), поданої 8 вересня 2015 року, про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду моє Управління може здійснювати свою юрисдикцію та розслідувати будь-які акти геноциду, злочини проти людяності або воєнні злочини, скоєні на території України з 20 лютого 2014 року. Будь-яка особа, що вчиняє такі злочини, зокрема шляхом наказу чи підбурювання або іншого сприяння скоєнню цих злочинів, може бути притягнута до судової відповідальності в суді за повного дотримання принципу комплементарності", - заявив він.

Хан наголосив, що дуже важливо, щоб усі сторони конфлікту дотримувалися своїх зобов'язань із міжнародного гуманітарного права.

"Мій офіс також отримав кілька запитів стосовно поправок до Римського статуту щодо злочину агресії, які набули чинності у 2018 році, та щодо застосування цих поправок до нинішньої ситуації. Враховуючи, що ні Україна, ні Російська Федерація не є державами-учасницями Римського статуту, суд не може здійснювати юрисдикцію щодо цього можливого злочину в цій ситуації", - пояснив він.

Прокурор Міжнародного кримінального суду запевнив, що його офіс продовжуватиме уважно стежити за ситуацією в Україні.

"За незалежного та неупередженого здійснення свого мандату офіс, як і раніше, повністю прихильний запобіганню злодіянням і забезпеченню притягнення до відповідальності всіх, хто несе відповідальність за такі злочини. Після мого повернення до Гааги я маю намір виступити з більш докладною заявою про ситуацію в Україні, роз'яснивши мою оцінку й подальші кроки, які я передбачаю щодо цієї справи", – повідомив Хан.