Підрозділи ОС прорвали позиції російських військ під Біловодськом Луганської області та розпочали контрнаступ – штаб ООС

У п'ятницю, 25 лютого, близько полудня українська армія прорвала позиції російських військ під Біловодськом Луганської області та розпочала контрнаступ, повідомляє штаб ООС у Facebook.

"Сьогодні опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників і закріпили успіх контрнаступом. Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою в напрямку кордону РФ", - зазначається у повідомленні.