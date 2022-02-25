Події

15:14 25.02.2022

Підрозділи ОС прорвали позиції російських військ під Біловодськом Луганської області та розпочали контрнаступ – штаб ООС

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Підрозділи ОС прорвали позиції російських військ під Біловодськом Луганської області та розпочали контрнаступ – штаб ООС

У п'ятницю, 25 лютого, близько полудня українська армія прорвала позиції російських військ під Біловодськом Луганської області та розпочала контрнаступ, повідомляє штаб ООС у Facebook.

"Сьогодні опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників і закріпили успіх контрнаступом. Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою в напрямку кордону РФ", - зазначається у повідомленні.

 

Теги: #війна #оос #луганська_область
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